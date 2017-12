Les arts en bref

Cercle littéraire des bibliothèques de Shawinigan

Patrimoine Bécancour et le Comité culturel de la MRC de Bécancour accueilleront le mercredi 20 septembre, à 19 h 30, le conférencier Aly Ndiaye, alias Webster, à la salle Nicolas-Perrot.

Fils d'un père sénégalais et d'une mère québécoise, il donne des conférences sur une multitude de sujets et présentera son thème de prédilection: l'histoire de la présence des Noirs au Québec et au Canada depuis le début du 17e siècle. Il y traitera notamment de l'esclavage en Nouvelle-France. C'est ouvert à tous.