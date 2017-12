Les affaires en bref

Les préfets donnent un nom à leur gouvernance régionale

Au terme d'un second lac-à-l'épaule pour définir la nouvelle gouvernance, les membres de la Table des préfets centricois ont choisi de modifier le nom de leur assemblée pour la Table des MRC du Centre-du-Québec afin de mieux refléter la réalité de la région. La Table continuera de réunir des délégations de trois représentants de chaque MRC, assurant une voix égale et significative à chaque territoire dans les importantes décisions qui seront prochainement rendues.

Réel lieu de convergence et de concertation pour le développement et forte d'une démarche de planification ayant réuni les acteurs de la région, la Table des MRC sera notamment responsable du Fonds d'appui au rayonnement des régions du gouvernement du Québec dont les activités débuteront à l'automne.

En effet, la Table sélectionnera les projets à être financés et ses choix seront guidés par un comité de développement des projets composé d'un maire et du directeur général de chaque MRC ainsi que le directeur régional du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Ce comité pourra s'associer des partenaires régionaux selon les dossiers et les besoins. Les travaux de ce comité débuteront également à l'automne.

Les projets dont la gouverne relèvera du comité de développement des projets devront répondre à l'un des six enjeux suivants: faire des collectivités des communautés entrepreneuriales, attirer des travailleurs pour assurer la croissance et l'avenir de la région, prendre le virage technologique et compléter les infrastructures de télécommunications, valoriser le milieu agricole, assurer des services de proximité et développer la notoriété de la région. Les objectifs et les modalités de la démarche seront rendus publics en août prochain.